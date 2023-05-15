泰國前進黨領袖皮塔宣布勝選 成為最大黨

（法新社曼谷15日電） 泰國國會大選結果出爐，獲軍方支持、執政近10年的政府遭遇重大挫敗，進步派前進黨（Move Forward Party）今天宣布勝選。

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泰國於14日舉行國會大選，在野的前進黨遙遙領先，躍上泰國最大黨，億萬富豪、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）創立的為泰黨（Pheu Thai）得票率則居次。

前進黨領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）在曼谷的競選總部告訴媒體，他將尋求與另外5個政黨建立執政聯盟，其中包括為泰黨。

他說：「我是皮塔，泰國的下一任總理。我們已準備好組建政府。」他矢言要成為「所有人的總理」。

42歲的皮塔說，他已經致電為泰黨總理候選人貝東塔（ Paetongtarn Shinawatra），邀請她加入執政聯盟。

這次選舉投票人數創紀錄，泰國人民用選票來教訓2014年發動軍事政變奪取政權的總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）。帕拉育執政期間，泰國經濟停滯不前，並且限制人民的基本權利。

前進黨和為泰黨預期將在共有500席的國會眾議院佔292席，而兩個代表軍方勢力的政黨總共只獲得76席。

但在投票結果往往可能被政變和法院命令翻轉的泰國，民眾擔心選舉結果可能不會兌現。

© 2023 AFP