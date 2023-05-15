白俄羅斯總統缺席公開儀式

（法新社莫斯科14日電） 白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天並未出席在首都明斯克（Minsk）舉行的重要典禮，他自9日以來一直沒有公開露面，外界臆測68歲的魯卡申柯可能病重。

廣告 繼續瀏覽後續

魯卡申柯今天並未在一年一度的青年效忠儀式現身，而是由總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）代為宣讀致辭。魯卡申柯也沒有在明斯克紀念勝利日周年活動發表談話，這是他長期擔任總統以來頭一遭。

魯卡申柯9日在莫斯科出席二戰勝利日紀念儀式時，因身體不適略過部分活動後，已經5天沒有公開現身，魯卡申柯的辦公室拒絕對此發表評論。

俄羅斯網路媒體Podyom引述國會「國家院」（Duma）議員札圖林（Konstantin Zatulin）的話說：「（魯卡申柯）只是病了…可能需要休息。」

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）駐克里姆林宮通稿記者柯列斯尼可夫（Andrei Kolesnikov）寫道，盧卡申科看來「身體不適」，必須搭乘電動車在克里姆林宮附近移動。

許多記者發現，盧卡申科在莫斯科時看起來很疲憊，也沒參加由俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）主辦、亞美尼亞和中亞國家領袖均有出席的午宴。

魯卡申柯自1994年以來一直領導白俄羅斯，他出動警察鎮壓示威，關閉異議媒體，長期監禁反對派人士，迫使社運人士大舉出逃。

魯卡申柯的鎮壓行動獲得蒲亭支持，他去年也允許俄羅斯在入侵烏克蘭的行動中，使用白俄部分領土。

俄羅斯外交部上周表示，白俄羅斯外交部長阿列尼克（Sergei Aleinik）明天將至莫斯科進行3天訪問。

© 2023 AFP