艾爾端vs基里達歐魯 代表土耳其兩種截然不同未來

（法新社伊斯坦堡14日電） 土耳其總統大選，尋求連任的總統艾爾段醉心恢復土耳其往日伊斯蘭榮光，挑戰者在野黨候選人基里達歐魯更偏向西方，承諾給社會分化嚴重的土耳其一個稍平靜和更繁榮的未來。

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土耳其14日進行總統與國會大選，選民將決定究竟是讓艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）連任，抑或給基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）一個機會，看這兩個代表截然不同願景的領袖哪個較好。

若投票結果顯示沒人能取得50%過半票數，將意味28日兩人將於土國首次的總統決選時一決勝負。

目前幾無人預期土國在位時間最長、69歲的艾爾段或74歲的學者候選人基里達歐魯能在首輪勝出。

艾爾段從伊斯坦堡貧民區崛起，成為土耳其在位最長的領袖，他讓西方長年感到頭疼，卻也是土耳其勞動階級的英雄。

基里達歐魯則是書生型的前公務員，來自一個歷史上受盡壓迫的庫德族團體，在領導他的世俗政黨期間，於6次全國選舉中均輸給艾爾段。不過這次他透過在自家廚房直播打選戰，讓他在七旬之年成為社媒網紅。

基里達歐魯承諾若當選只做一任，之後要含飴弄孫。

艾爾段與基里達歐魯代表迥異的土耳其發展與外交路線；支持艾爾段的人認為他才能引導土耳其免淪西方附庸，但許多投票給基里達歐魯的人就只是純粹看膩執政20年的艾爾段，想投給不同的人。

© 2023 AFP