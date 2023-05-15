邊境新規生效 美國土安全部：無證移民越境減半

（法新社華盛頓14日電） 美國國土安全部部長今天表示，疫情時期允許迅速驅逐移民的美國法典第42卷告終後，邊境當局發現，穿越南部邊境的無證移民減少了50%。

廣告 繼續瀏覽後續

國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在「有線電視新聞網」（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）中表示：「過去兩天，美國邊境巡邏隊碰到的事件數量，與本周稍早相比減少了50%。」

馬約卡斯警告，「這才是第3天」，現在預測未來的過境「還為時尚早」。

美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）允許聯邦政府以公共衛生為由驅逐非法越境的無證移民，但該規定於11日告終。

馬約卡斯表示，12日大約有6300人越境進入美國，昨天4200人，相較於本周稍早每天1萬人可說「大幅減少」。

拜登今晚也重複馬約卡斯的評估說，越境人數減少。

他在位於德拉瓦州的海濱別墅附近騎自行車時告訴記者，美國法典第42卷告終後的過渡期，「比所有人預期的還要順利」。

但他說，「還有許多工作要做」，再次呼籲「國會多多幫忙」。

他並表示，「近期」沒有走訪南部邊境的計畫。

© 2023 AFP