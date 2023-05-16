傳俄機墜落烏克蘭邊境 白俄總統下令軍隊提高警戒

（法新社莫斯科15日電） 日前傳出俄羅斯南部上空有4架飛機被擊落。白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天說，已下令各部隊提高警戒。

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法新社報導，68歲的魯卡申柯視察了白俄空軍中央司令部。先前有報導指他疑似重病，近1周未公開露面，今天才再度出現在大眾面前。

魯卡申柯身着戎裝，表情嚴肅，手上還纏着繃帶。

他說，俄國南部與烏克蘭交界地區有飛機被擊落，因此下令白俄軍隊提高戒備，為期3天。

他說：「事件發生在距離我國不遠的地方已有3天，我是指（俄國）布揚斯克（Bryansk）地區有4架飛機被擊落的事件。」他還說：「我們必須有所反應」。

本月13日，俄羅斯社群媒體上流傳數架俄國飛機墜毀在布揚斯克地區的影片。其中1段顯示，1架直升機似乎被擊中起火。

俄國國防部未對此事置評，布揚斯克州州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）則說，確實有1架直升機墜毀在克林齊（Klintsy）。

不過，根據俄羅斯在烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）扶植的官員羅戈夫（Vladimir Rogov），共有4架俄機遭到擊落，分別是2架MI-8直升機、1架蘇愷35戰機（SU-35）和1架蘇愷34（SU-34）戰鬥轟炸機。

魯卡申柯自1994年掌權至今，他上次露面是本月9日在莫斯科慶祝蘇聯戰勝納粹的勝利日（Victory Day）。他上周缺席了俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）主持的午宴和其他數場活動。

白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在推特上呼籲白俄人民做好準備，她說：「這對我們而言只意味一件事：我們應為每種可能狀況做好準備。讓白俄羅斯轉向民主道路，防止俄羅斯干預。我們需要國際社會積極主動提供協助，而且動作要快。」

季哈諾夫斯卡婭已在2020年大規模反政府抗議後逃往鄰國立陶宛。

有關魯卡申柯多日未公開露面一事，他的發言人不願多談。

魯卡申柯去年允許莫斯科在白俄領土進行部署，以利入侵烏克蘭。

© 2023 AFP