前執行長指矽谷銀行突倒閉 因社群媒體引發擠兌

（法新社紐約15日電） 美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）突然倒閉，前執行長貝克（Gregory Becker）將這歸咎於「社群媒體引發的擠兌」。

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矽谷銀行今年3月突然倒閉，預料貝克明天將面臨美國聯邦參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）的嚴厲質詢。

貝克發表書面聲明為矽谷銀行的風險管理措施辯護，並提到，在聯邦準備理事會（FED）為了對抗通貨膨脹而突然改變貨幣政策等不可抗力之下，矽谷銀行也是受害者。

貝克的部分書面聲明聚焦於3月8日發生的事件，當時矽谷銀行宣布賣出210億美元的資產以籌措因存款大量外流而減少的現金，導致18億美元的虧損。

貝克說，矽谷銀行當時「流動性和資本都充足」。

但當天稍晚，銀門銀行（Silvergate Bank）宣布將自行結束營業並清算，貝克形容這是壓垮矽谷銀行的最後一根稻草。

儘管這兩家銀行「非常不同」，2月一篇報紙文章仍提到矽谷銀行，文中討論了兩家銀行的證券投資組合。

貝克在證詞中說：「銀門銀行的失敗，以及外界將兩家銀行連上關係，導致謠言和誤解很快在網路上傳開，史無前例的銀行擠兌就此展開。」

矽谷銀行3月10日被聯邦監管機關接管。

© 2023 AFP