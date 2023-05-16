印尼村民控軍方侵權 纏訟埃克森美孚逾20年終和解

（法新社紐約15日電） 埃克森美孚公司（ExxonMobil）與印尼亞齊省（Aceh）村民之間的一樁長年訴訟，今天達成和解；村民指控印尼軍官為提供埃克森美孚安全保障而侵犯人權。

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原告律師所提聯合呈文指出，雙方同意解決「所有問題」，但未公開協議條款。

印尼亞齊省11名村民於2001年提告，指自己是印尼軍方在1999年至2003年間侵犯人權行為的受害者，包括性侵、毆打和非法拘留。

此案原定今年5月24日開庭審判。

原告律師佛萊茲曼（Agnieszka Fryszman）表示：「我們的委託人…勇敢地與世界上最大、最賺錢的公司纏鬥了20多年。」

「我們很高興在開庭前夕，能夠為委託人及其家人爭取到一定程度的正義。」

原告並未公開姓名。律師事務所新聞稿指出：「他們提起這樁訴訟時，讓自己和村民們都面臨了嚴重威脅。」

埃克森美孚公司發言人告訴法新社：「公司譴責任何形式的侵犯人權行為，包括本案所針對的印尼軍方的行為。」

發言人說：「必須說明的是，雖沒有任何公司員工直接傷害原告的指控，但和解協議能讓相關各方有個了結。」 （譯者：紀錦玲）

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