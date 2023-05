災難日75周年 巴勒斯坦人齊聚示威

(法新社巴勒斯坦自治區雷馬拉15日電) 數以千計來自約旦河西岸、巴勒斯坦自治區的民眾,今天手中揮舞巴勒斯坦旗幟示威,象徵以色列建國的「災難日」(Nakba)已屆滿75周年。

廣告 繼續瀏覽後續

根據聯合國統計,1948年有超過76萬名巴勒斯坦人逃離或被逐出家園。

抗議者在巴勒斯坦自治政府所在的雷馬拉(Ramallah),手舉寫着「回歸」的黑色布條,同時高舉舊鑰匙圖像,象徵巴勒斯坦人的困境並要求承認他們回歸故土的權利。

今年「災難日」紀念活動的時間點,適逢以巴衝突緊張局勢加劇之際,今年年初以來已有超過170人在雙方衝突過程中喪命。

以色列與武裝團體上周在被封鎖的加薩走廊(Gaza Strip)進行為期5天的戰鬥,造成35人喪生,死者幾乎全是巴勒斯坦人。

以色列1948年5月14日建國之前,聯合國曾於1947年11月投票,將英國委任統治下的巴勒斯坦託管地一分為二,包括一個猶太國以及一個阿拉伯國。

以色列宣布建國的第2天,就遭5支阿拉伯國家的軍隊攻擊,但在隨後的戰爭中,以色列擊敗了阿拉伯聯軍。

聯合國(UN)去年11月通過一項決議後,今天首次在美國紐約總部紀念「災難日」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯(Mahmud Abbas)在聯合國巴勒斯坦人民行使不可剝奪權利委員會(UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People)的特別會議中,以阿拉伯語發表談話。他所屬的「巴勒斯坦國」擁有聯合國觀察員地位。

阿巴斯說:「根據國際法及國際決議,我們今天正式提出要求,確保以色列尊重這些決議或暫停以色列的聯合國會員資格。」

阿巴斯說:「以色列這個佔領勢力持續佔據並侵略巴勒斯坦人民,更持續否認災難日,拒絕接受關於巴勒斯坦難民返回家園的國際決議。」

© 2023 AFP