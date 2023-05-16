紐西蘭旅館火災已知6死 房客跳窗保住一命

（法新社威靈頓16日電） 紐西蘭首都威靈頓（Wellington）市中心一棟4層樓的旅館今天凌晨發生火災，至少6人喪生、11人下落不明。倖存房客回想起火災現場仍餘悸猶存，有人甚至跳窗保命。

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威靈頓的Loafers Lodge旅館上方樓層於午夜過後不久冒出濃濃黑煙，當局派出80名消防員和20輛消防車搶救，目前已知至少6人死亡、52人獲救，還有11人下落不明。

威靈頓救護車服務單位指出6人送醫，1人傷勢嚴重，另有15人在現場接受治療。

2樓房客阿丹（Tamrat Isse Adan）稱逃跑時周遭伸手不見五指。他告訴紐西蘭新聞媒體Stuff：「當我從廁所出來時，到處都瀰漫著煙味、煙霧…人們四下逃竄。我趕緊回到房間，帶上我的外套和手機，就這樣。」

阿丹說，旅館裡的煙霧報警器平時就響得非常頻繁，令他沒有意識到真有火災發生。

消防部門稱大火發生時，這座建築物里約有90人。

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）稱這場火災是「徹頭徹尾悲劇」。當被問及死亡人數時，希金斯說「我得先前得知已有6人罹難，但看來可能還更多」。

他表示，在緊急救援部門找到遇難者遺體前，都無法得知最終死亡人數。他還指出，旅館裡住着許多輪班工人，因此很難得知火災發生時建築物里究竟有多少人，但允諾「徹查」這場災難。

希金斯說：「未來有可能檢測這棟建築物是否完全符合應遵守的規範，但顯然目前重點是支持消防人員。」

警方表示目前起火原因仍「不明」，他們將與消防部門共同調查釐清。

© 2023 AFP