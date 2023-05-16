美披露部署1419枚核彈頭 籲俄羅斯跟進公布

（法新社華盛頓15日電） 美國今天公布核武庫資料，同時敦促俄羅斯跟進辦理。俄國政府今年2月宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty），這是美俄之間最後一項武器管制條約。

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俄羅斯去年2月入侵烏克蘭，與西方國家關係每況愈下。在俄國宣布暫停參與美俄2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」後，美國也於3月表態不再分享資訊，但今天公布核武庫資料，顯示美方態度大轉變。

美國國務院在聲明中表示：「美國仍認為，核武國家之間的透明度對於減少誤解、誤判和代價高昂軍備競賽的可能性極為重要。」

「美國呼籲俄羅斯聯邦遵守具有法律約束力的義務，恢復徹底執行『新戰略武器裁減條約』和其中所有有助穩定的透明度和查核措施。」

國務院表示，公布資料屬自願性質，截至3月1日，美國共部署1419枚核彈頭。這個數字比2022年3月的1515枚來得少，仍在條約限制的1550枚範圍內。

美國的核彈頭裝載在662枚洲際彈道飛彈及其他運載系統上，比去年的686枚洲際彈道飛彈少，仍在條約限制的700枚範圍內。

俄羅斯去年通報，俄方共部署1474枚核彈頭，共526套戰略運載系統。

美國維持總數800套運載系統的庫存，包括尚未部署的數量；這個數字與去年一樣，也是條約允許持有的上限。

© 2023 AFP