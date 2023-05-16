2022年全球有紀錄處決883人 創2017年來新高

（法新社倫敦16日電） 根據國際特赦組織（Amnesty International）今天發布的報告，去年全球有紀錄的處決人數達到883人，創下2017年以來新高，其中特別譴責中東及北非執行死刑數量激增。

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國際特赦組織表示，目前已知仍執行死刑的20個國家中，2022年的執行死刑數比2021年激增53%，其中並不包括在中國秘密處決的「數以千計」囚犯，但涵蓋沙烏地阿拉伯一天內處決的81名死囚。 據信中國在執行死刑數量排名中居首，處決人數高於伊朗的576人、沙烏地阿拉伯創30年來新高的196人、埃及24人以及美國18人。 國際特赦組織在年度報告中表示，北韓及越南也廣泛執行死刑，但相關數據和中國一樣不透明。

報告指出，中東和北非國家犯有國家准許的「濫殺潮」，其中沙烏地阿拉伯、伊朗和埃及處決的人數激增。

報告還表示，儘管官方對異議人士的鎮壓是死刑數攀升的因素之一，仍有近40%死刑涉及與毒品相關的罪行，其中11起發生在新加坡。國際特赦組織認為，這已違反「國際人權法」（international human rights law）只許對涉及故意殺人相關罪行者執行死刑的規定。

不過，國際特赦組織也從去年部分或完全廢除死刑的6個國家中，看見「一線希望」，包括中非共和國、赤道幾內亞共和國、哈薩克共和國、巴布亞紐幾內亞、獅子山共和國以及尚比亞共和國。

© 2023 AFP