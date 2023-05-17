中國一帶一路議題 義大利審慎因應

（法新社羅馬16日電） 義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）本周將會晤七大工業國集團（G7）領袖，盟國將致力確保羅馬當局已準備好退出北京的「一帶一路」倡議。

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債務纏身的義大利2019年成為已開發民主大國中，唯一簽署中國一帶一路計畫的國家，批評者譴責這個計畫旨在購買政治影響力、具掠奪性的「特洛伊木馬」。

義大利與中國的一帶一路協議將於明年3月自動續簽，除非義大利在今年底前退出，但退出絕非易事。

梅洛尼所屬的極右翼「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）去年9月贏得大選，該黨熱衷於展現羅馬當局對美國、北約和歐盟的忠誠。

梅洛尼在能否拿到第一份白宮邀請函方面，也面臨國內的壓力，因為政治觀察家認為義大利與中國間具高度象徵意義的一帶一路協議，將成為一大潛在障礙。

梅洛尼在去年競選期間表示，與中國達成協議是個「嚴重的錯誤」，義大利現任國防部長也表示，「不太可能」續約一帶一路。

然而，為防激怒北京當局、令義大利企業冒着被報復的風險，羅馬當局對此態度相當謹慎；在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情和俄羅斯因俄烏戰爭遭遇制裁下，義大利企業已備受衝擊。

梅洛尼上周表示，目前尚未做出任何決定，並稱這種情況「必須非常謹慎地因應」。

在日本廣島舉行的G7峰會中，與會領袖將就中國日益增長的軍事和經濟實力方面，尋求達成相同共識。

一名政府消息人士告訴法新社，義大利不會在本次G7峰會發表聲明，但預計會在不加劇緊張局勢的情況下，針對如何與中國保持距離進行閉門討論。

© 2023 AFP