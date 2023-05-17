厄瓜多總統解散國會提前選舉

（法新社厄瓜多基多17日電） 厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）因涉嫌貪污而面臨國會彈劾之際，今天發布命令解散立法機構，此舉意味着厄瓜多將提前進行國會和總統選舉。

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總統辦公室在宣布解散國會時發布聲明表示，拉梭「鑒於嚴重的政治危機和國家動蕩而解散國民議會」。

此前一天，拉梭針對他的彈劾案提出抗辯，他否認貪污指控，並稱他的政府是為造福國家而根據主計長的建議，對他上任前幾年簽署的合約進行修改。

儘管國會監察委員會在聽取反對派國會議員、官員和拉梭律師的證詞後，在報告中表示不建議進行彈劾，多數議員仍支持一項決議，指責拉梭允許貪腐合約持續進行。

拉梭在一段影片中說道：「這是一個民主的決定，不僅因為它符合憲法，它還將權力交給厄瓜多人民…在下次選舉中決定他們的未來。」

在同一段影片中，拉梭還下令推動稅務改革，表示這將降低厄瓜多人民的稅負。

厄瓜多的憲法載入了一項原則，允許拉梭在特定情況下要求舉行總統和國會選舉，這些狀況包括當立法機構阻礙政府的運作時。

選舉法庭須在國會解散7日內決定舉行選舉日期，拉梭將可繼續擔任總統至多6個月。

一些議員表示，任何解散國會行動都是違憲的，他們將拒絕遵守。

© 2023 AFP