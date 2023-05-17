烏稱成功攔截6枚匕首飛彈 俄：沒發射那麼多

（法新社莫斯科16日電） 俄羅斯今天凌晨密集空襲烏克蘭首都基輔，烏克蘭稱其防空系統擊落所有18枚飛彈，包括6枚「匕首」極音速飛彈，莫斯科否認這番說法。

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俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）告訴俄羅斯新聞社（Ria Novosti）：「俄羅斯發射的『匕首」（Kinzhal）飛彈數量，沒有（烏克蘭）所說被他們射下來的那麼多。」

烏克蘭今天稍早表示，已擊落其中6枚飛彈；這些飛彈是俄羅斯加強遠程打擊能力的關鍵武器。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）說：「烏克蘭空軍取得另一個令人難以置信的成功！」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊會議告訴歐洲理事會（Council of Europe），連夜朝烏克蘭領土發射的俄羅斯飛彈已「百分之百」遭到攔截。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾宣稱匕首飛彈「舉世無敵」，是一種幾乎無法攔截的超級武器。

烏克蘭表示，烏軍5月初透過上個月交付給基輔的強大美國愛國者防空系統，首次擊落一枚俄羅斯飛彈。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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