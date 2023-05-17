獲國民黨擬徵召參選總統 侯友宜將面臨嚴峻挑戰

（法新社台北17日電） 國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統，未來如何兼顧市政與選戰，以及兩岸等重大論述相對生疏、未曾受到檢驗，勢將成為綠營攻擊焦點，加上黨內外都須整合，他披上2024戰袍後，考驗才剛開始。

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國民黨下午召開中常會，黨主席朱立倫宣布徵召侯友宜參選2024總統，朱立倫高舉侯友宜的手，誓言重返執政，現場掌聲、當選聲不斷，氣氛熱烈。

侯友宜致詞時表示，謝謝大家給他的肯定，更重要的是要謝謝鴻海創辦人郭台銘，在經濟上做出巨大貢獻後，為國為民、團結大家一起打拚的精神，他個人不但敬佩，更願意團結在一起、攜手並進，為中華民國、台灣這塊土地，團結勝選。

侯友宜指出，現階段國家在國際的情勢是兵兇戰危、國內衝突對立、百廢待舉，年輕人看不到未來，因此必須大破大立，再次讓政黨輪替，救國家、救台灣。

侯友宜連說3次要再次讓政黨輪替，現場掌聲與叫好聲不斷；當侯友宜喊出，要展現破釜沉舟的決心時，現場再度響起掌聲。

今年66歲的侯友宜是中央警官學校第45期畢業，曾辦過多起重大刑案，屢獲破格擢升。前總統陳水扁任內，於2006年升任警政署長，成為警政署史上最年輕的首長，繼而擔任警大校長，仕途平步青雲。

國民黨今天終於宣布徵召，先前一直對參選隱晦以對的侯友宜站上2024起跑線，儘管對手、鴻海創辦人郭台銘爭取提名落敗後表達會信守承諾支持他勝選，初步拆解分裂引信，但侯友宜的最後一哩路，嚴峻挑戰才剛開始。

© 2023 AFP