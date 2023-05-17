籲歐洲挺台 特拉斯：你們的未來就是我們的未來

（法新社台北17日電） 英國前首相特拉斯今天表示，台灣身處民主前線，自由世界應對台展現支持；她指出，從天安門事件、香港問題可見中國不守承諾，如今台灣面臨中國威脅，自由陣營應主動採取行動，否則「沒有自由的民主，什麼都不是」，並說「你們的未來就是我們的未來」。

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英國前首相特拉斯（Liz Truss）16日至20日訪台，今天應遠景基金會邀請，在台北發表演講，外交部長吳釗燮、美國全球婦女議題無任所大使柯里（Kelley Currie，另譯：柯莉）、日本前防衛副大臣中山泰秀、遠景基金會董事長陳唐山、執行長賴怡忠出席活動。

特拉斯致詞時表示，自己一直想要訪台，但過去擔任首相期間受到限制無法成行，如今順利抵訪感到高興與榮幸。

特拉斯說，在威權陣營及民主陣營對立之際，台灣身處民主前線更顯重要，挑戰就在不遠處，因此此行訪台正是表達英國或歐洲國家與台灣人民同在，確保台灣的成功故事能持續下去。

特拉斯表示，台灣在世界多個領域皆為佼佼者，不論在半導體領域或珍珠奶茶產業都帶給世界廣大影響力，西方國家可借鏡台灣經驗學習優點。

她舉例，1989年天安門事件、香港國安法帶來的影響，以及新疆維吾爾族受到迫害，以此可見中國並不信守承諾；如今中國頻繁以軍機艦侵擾台灣、對台進行認知作戰，特拉斯認為，歐洲國家應主動採取行動，對於中國帶有威脅的舉動有所反應，「因為沒有自由的民主，什麼都不是」。

英國成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這是英國2020年正式脫歐後參與的最大規模貿易協定。特拉斯表示，期許台灣申請進程能順利，呼籲各國支持台灣加入CPTPP，因英國、日本及加拿大與台灣在經貿領域深化合作勢必有所助益。

特拉斯指出，對於中國阻撓和威脅，歐洲國家不應袖手旁觀，不僅要展現對台支持，更應對中國問責，民主世界必須攜手同行，「因為你們的未來就是我們的未來」。

© 2023 AFP