美國商業盜竊案 來自中國的蘋果工程師涉案

（法新社華盛頓16日電） 美國今天宣布對數名中國和俄羅斯人提出告訴，指控他們竊取商業機密並違反禁運規定。

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美國司法部國家安全部門助理部長歐森（Matthew Olsen）公布多起走私、竊取商業機密案；司法部與商務部今年2月成立「破壞性科技打擊任務小組」（Disruptive Technology Strike Force）主責這類案件。

歐森指出：「我們在執行美國法律時保持警惕，以阻止敏感技術流向外國對手。」這些案件由全美各地的檢察官辦公室負責起訴。

根據今天公布的起訴書，來自中國的35歲軟體工程師王偉寶（Weibao Wang，音譯）2016年至2018年獲蘋果聘用，他被控竊取與自動駕駛汽車研發相關的軟體和其它商業機密。聯邦調查人員在2018年搜查其住家，幾個小時後，王偉寶便搭上前往中國的班機離開美國。

另一起案件中，美國紐約南區檢察官威廉斯（Damian Williams）表示，39歲的喬向強（Xiangjiang Qiao，音譯）又名韓森（Joe Hansen），被控違反美國制裁，試圖向伊朗運送可用於製造大規模毀滅性武器的「等靜壓石墨」。

美國當局表示，「等靜壓石墨」是一種可用於洲際彈道飛彈尖端的高科技材料。

美國官員說，其他刑事案件涉及瓦解所謂的採購網絡，這些網絡協助俄羅斯情報部門獲得敏感的美國軍事技術和飛機零件。

© 2023 AFP