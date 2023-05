美國眾院特別委員會將訪英國 尋求合作對抗中國

(法新社華盛頓17日電) 知情人士今天指稱,美國眾議院美中戰略競爭特別委員會議員將訪問英國尋求合作。該委員會主席蓋拉格表示,他將談及中國涉嫌竊取西方科技等議題,中共的侵略是全球性問題。

法新社報導,共和黨籍眾院美中戰略競爭特別委員會(Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China)主席蓋拉格(Mike Gallagher)表示,他將談及北京涉嫌竊取西方科技及跨境鎮壓等議題。

蓋拉格指出:「中國共產黨的侵略是全球性的,美國及英國面臨中共構成的經濟、軍事和意識形態共同威脅。」

他提及:「我期待與(英國)國會及政府的朋友們合作,加強我們的特殊關係,並在全球範圍內打擊中共的侵略和惡意影響。」

一名與美中戰略競爭特別委員會關係密切的人士指稱,委員會議員將於19日與英國高級政策制定者會面,包括英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace),並且參與安全會議。

共和黨在贏得眾院選舉後,在民主黨議員共同支持下,成立了美中戰略競爭特別委員會,旨在因應崛起中國構成的「生存威脅」。

