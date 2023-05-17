英荷承諾建立國際聯盟 對烏克蘭提供F16戰機

（法新社雷克雅維克16日電） 英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）今天承諾，將建立一個「國際聯盟」，提供戰鬥噴射機支援烏克蘭。

廣告 繼續瀏覽後續

歐洲理事會（Council of Europe）在冰島召開高峰會，蘇納克辦公室發言人在一項場邊會議後的聲明中表示：「首相和呂特總理同意，他們將致力建立（一個）國際聯盟，為烏克蘭提供空中作戰能力，從訓練到交付F16噴射機予以全力支持。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天在倫敦郊外的契克斯（Chequers）鄉村別墅拜訪蘇納克後表示，他對於在烏克蘭抗俄戰爭中建立「噴射機聯盟」一事非常樂觀。

截至目前為止，西方國家一直不願提供先進噴射機幫助烏克蘭掌握制空權。

然而，蘇納克昨天表示，英國正準備開設一所飛行學校來培訓烏克蘭飛行員。

與此同時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提出訓練烏克蘭戰機飛行員的可能性，但是排除派戰機至烏克蘭。

蘇納克的發言人表示，首相「重申他的信念，也就是烏克蘭的合法地位就在北大西洋公約組織（NATO）。兩位領導人同意盟國提供烏克蘭長期安全援助的重要性，以保證他們能夠嚇阻未來的攻擊。」

© 2023 AFP