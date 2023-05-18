下令公校圖書館禁特定書籍 美國佛州學區挨告

（法新社華盛頓17日電） 出版商企鵝蘭登書屋和作家團體美國筆會，今天就佛羅里達州埃斯坎比亞郡公立學校圖書館撤下涉及種族和LGBTQ議題的書籍，對該郡學區提起訴訟。

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根據訴狀，被告埃斯坎比亞郡（Escambia）學區和學校董事會下令公校圖書館撤下部分書籍，此舉違反保障言論自由的美國憲法第一修正案。

訴狀又說：「這些限制和撤下行動，不成比例地針對有色人種或LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）作者的着作，或談論相關議題的書籍。」

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）是2024年共和黨提名總統候選人的可能人選；佛州限制兒童取得特定書籍管道的行動，迪尚特一向是幕後推手。

佛州一直是美國所謂「文化戰爭」的主要戰場，近幾個月來已有幾十本書籍從圖書館下架，保守派父母和學校董事會認為這些書不適宜兒童閱讀。

美國筆會（PEN America）執行長諾塞爾（Suzanne Nossel）在宣布提起訴訟的聲明中譴責撤書舉動。

她表示：「民主國家的孩子不應被教導書籍是危險的...在埃斯坎比亞郡，州審查員蓄意偷偷將書籍撤下，以打壓不同的聲音。」

企鵝蘭登書屋（Penguin Random House ）執行長馬拉維亞（Nihar Malaviya）說：「書籍能讓生活變得更美好，尤其是學生應均衡廣泛地接觸各種觀點。」

根據訴狀，企鵝蘭登書屋出版的書籍至少兩本遭禁，包括諾貝爾文學獎得主摩里森（Toni Morrison ）的「最藍的眼睛」（The Bluest Eye）和作家薩法爾（Sapphire）的小說「Push」，都已從學區內一些圖書館下架，其他書籍也被盯上。

依據美國筆會資料，在2021至2022學年有1648本特定書籍在全美32州遭禁，其中以佛州和德州最多。

© 2023 AFP