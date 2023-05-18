世界14頂峰還差2座 84歲登山家挑戰第13座失利

(法新社加德滿都18日電） 84歲西班牙登山家方坦挑戰完登「世界14頂峰」，日前攀登個人第13座時腿部骨折而被迫下撤基地營，已獲後送尼泊爾首都加德滿都醫院接受治療。

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方坦（Carlos Soria Fontan）希望創下完登「世界14頂峰」最年長者紀錄。他已經完成12座，只差最後兩座。所謂「世界14頂峰」意指地球上海拔8000公尺以上的14座高山。

方坦之前13度挑戰他的第13座目標－8167公尺高的刀拉吉利峰（Dhaulagiri）－都未竟全功。這次又在距離山頂高度不到700公尺處止步。

嚮導服務公司「七峰跋涉」（Seven Summit Treks ）的古拉干（Thaneshwor Guragain）告訴法新社：「他在海拔超過7500公尺附近發生意外，腿部受傷。」

「他昨天被帶到2號營，今天空運後送到加德滿都。」

他昨天的臉書貼文表示，團隊中一名尼泊爾嚮導跌倒，這個意外導致方坦腿部骨折。

今天的貼文證實方坦已回到尼泊爾首都接受治療，並且「謝謝大家的支持」。

他沒透露是否打算進行第15次挑戰。

方坦在過了50歲生日後不久挑戰他的首座海拔8000公尺以上高山－巴基斯坦境內的南加巴背峰（Nanga Parbat）；72歲以前完登第10座，並在77歲以前完成12座。

世界前10座最高峰有8座位於尼泊爾境內，每到春天溫暖且風力堪稱平靜時節，總有數以百計登山家前往探險。

當局今年登山季已核發超過1000張攀登許可證，其中包括申請攀升刀拉吉利峰的37張許可證。

尼泊爾山嶽攀登季節從3月到5月，之後氣候變差，待在山區並不安全。

© 2023 AFP