中國－中亞峰會 北京盼填補俄羅斯所留真空

（法新社西安18日電） 中亞國家領導人今天在中國古都西安分別與中國國家主席習近平進行一對一會談，確保邦誼「歷久不衰」，並為區域協議鋪路。

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習近平與中亞5國領袖首次舉辦實體高層會談為中國與中亞國家建立外交關係31年以來，第一次舉行這種峰會。

北京採取攻勢，希望填補俄羅斯因烏克蘭戰爭而在前蘇聯國家留下的真空之際，習近平將自己定位為全球政治家，熱衷於將其影響力擴張到遠超過邊界之外的地區。

美國賓州巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群說：「習近平將自己定位為能夠促進全球發展與和平的領袖。」

中亞峰會舉行的同時，七大工業國集團（G7）峰會也在日本廣島登場。朱志群說，G7峰會很可能聚焦在致力「反制中國日增的全球影響力」，因此「其外交和戰略重要性不容低估」。

北京表示，去年中國對哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克的貿易總額達到700億美元，今年首季較去年同期增加22%。

中亞也已成為習近平一帶一路倡議的關鍵。

全球第2大經濟體中國投資了數十億美元開發中亞天然氣，連接中國和歐洲的鐵路也在這個地區縱橫交錯。

分析人士告訴法新社，本周的中國－中亞峰會也很可能致力拓展中國與中亞5國的龐大交通與管線網絡，包括擱置已久、造價估計達60億美元的中國－吉爾吉斯－烏茲別克鐵路，也可能擴建中亞到中國的天然氣管線。

© 2023 AFP