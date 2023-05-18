哥倫比亞小飛機墜毀逾兩周 4童倖存最小僅11個月

（法新社波哥大17日電） 哥倫比亞一架小飛機兩個多星期前墜毀，數人下落不明。哥國總統裴卓今天表示，搜救人員在茂密的亞馬遜叢林地帶找到4名倖存的原住民孩童，其中包括一名11個月大的嬰兒。

廣告 繼續瀏覽後續

裴卓（Gustavo Petro）在推特（Twitter）發文說，經過軍方「艱苦搜索」，找到4名失蹤兒童，「這對全國來說是一件可喜可賀的事情」。

不過軍方尚未證實找到這4名失蹤兒童。

當局出動100多名軍人和嗅探犬，尋找1日墜機的未成年受害者；這起事故導致包括飛行員和孩子母親在內等3名成年人喪命。

除了一名11個月大的嬰兒，另外3人分別為13歲、9歲和4歲。救難人員認為，墜機事故發生後，這些孩子一直在哥國南部的卡奎塔省（Caqueta）叢林內遊盪。

裴卓並未針對他們在何處獲救或如何在叢林中獨自生存等細節提供更多資訊。

武裝部隊稍早表示，救難人員發現「用木條和樹枝搭建的臨時避難所」後，相信還有受害者倖存，於是加強搜索行動。

根據軍方發布的照片，可看見剪刀、鞋子和髮帶掉落在叢林地面的樹枝間。

在發現用叢林植被搭建的臨時避難所前，搜救人員發現一個嬰兒奶瓶和啃食一半的水果。

這架搭載7人的小飛機原訂飛往哥倫比亞亞馬遜雨林主要城市之一的聖荷賽德爾瓜維亞雷（San Jose del Guaviare），卻在途中不幸墜毀，軍方已於15日和16日找到飛行員和2具成年人遺體，其中一人是4名倖存孩童的母親。（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）

© 2023 AFP