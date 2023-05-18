戰爭創傷心理 烏克蘭男童想從軍為亡父報仇

（法新社基輔18日電） 俄羅斯全面入侵烏克蘭已經超過一年時間，戰爭已滲入烏克蘭孩童的遊戲和世界觀當中，造成的影響恐會一輩子如影隨形，例如有孩童因為父親在這場戰爭喪命，便矢言從軍為父報仇。

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一群烏克蘭男孩們戴着二手頭盔、手拿玩具槍，儘管他們的槍殺不了人，但他們在青翠田野上進行的戰爭遊戲，對他們來說再真實不過。

現年10歲的穆達拉克（Maksym Mudrak）身穿戰鬥服、戴着尺寸過大的破舊頭盔，手拿一把塑膠玩具槍，他說：「我真的很喜歡打仗，我長大以後想成為一位真正的戰爭英雄。」

穆達拉克的家人說，穆達拉克的父親沒有在軍隊服役，他於戰爭初期外出替抵禦俄軍襲擊的志願軍送物資時，在烏克蘭首都基輔附近遇難。

男孩的72歲祖母瓦倫緹娜．穆達拉克（Valentyna Mudrak）說：「他父親的死對他帶來非常、非常大的影響，他經常想起父親，跑去墓園那裡哭。」

穆達拉克認為，成為軍人是一種保存父親記憶的方式，也清楚知道誰該為這場奪走他父親的戰爭負責。他說：「我把俄國人視為自己的最大敵人。」

這場戰爭為烏克蘭人帶來極大的破壞和痛苦，對於孩童而言，這代表失去親人、無法上學或無家可歸，以及暴露在恐懼之中。

此外，聯合國（UN）統計顯示，自俄國入侵以來，已有超過500名孩童喪命。

心理學家格特斯伯格（Kateryna Goltsberg）表示，孩子們長期在戰亂衝突的情況下玩戰爭遊戲，這既是一種不良的影響，也是一種消化處理他們經歷的方法。

雖然所有烏克蘭孩童都在某種程度上受到戰爭影響，但這些經歷是否會造成終生創傷仍是未知數。

格特斯伯格還說：「戰爭改變了我們。但我們必須了解還有另一種情況，像是創傷後壓力的增長，當一個人能夠挺過創傷事件…就會變得更堅強。」

© 2023 AFP