泰國前進黨拿下最多席次 將組聯合政府

（法新社曼谷18日電） 泰國眾議院選舉落幕，新興政黨前進黨拿下最多席次成為國會最大黨，將和為泰黨等7個黨組成聯合政府，並推舉前進黨主席皮塔為總理。

廣告 繼續瀏覽後續

泰國國會眾議院選舉14日登場，這是泰國在2014年軍政事變後第二次的國會大選。

最大在野黨為泰黨（Pheu Thai）在此次選舉中最被看好，選前多個民調顯示為泰黨支持率始終保持領先，前進黨（Move Forward）緊追在後，沒想到前進黨一舉囊括152個席次，成為最大黨，為泰黨則拿下141席。

前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）今天宣布前進黨將和為泰黨及其他小黨結盟，組成聯合政府。

8個黨加起來的席次共313席，皮塔在記者會上表示，313席已經足夠讓他們組閣，8個黨的代表將在22日簽署合作備忘錄，宣布如何解決國家面臨的政治、經濟、社會和安全危機問題的施政大綱。

不過事實上313席仍不足以讓皮塔順利成為總理，因為總理候選人必須有參眾兩院750席過半數，也就是376席支持，但參議院250席幾乎為親軍方勢力，且多數並未表態，皮塔能不能順利成為總理並組閣，仍有變數。

© 2023 AFP