美債上限協商 拜登稱有信心達成協議避免違約

（法新社華盛頓17日電） 美國總統拜登今天表示，他有信心最快6月1日就能與共和黨領袖達成協議，避免發生災難性的美國債務違約。

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拜登今天動身前往日本參加七大工業國集團（G7）領袖高峰會前，在白宮發表簡短談話時提到，「我有信心我們會就預算案達成必要協議，美國不會違約」。

拜登和美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）等國會領袖已舉行2輪面對面會商，試圖針對提高國債上限、允許美國支付現有債務等協商內容達成共識。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）15日表示，美國債務「最早可能自6月1日」開始違約，無黨派國會預算處（Congressional Budget Office）則預估違約恐落在6月15日。

麥卡錫今天發表談話指出，能夠達成協議的時間所剩無幾。

他在國會山莊（Capitol Hill）告訴記者，「我們所剩時間不多」，並稱拜登和美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）「終於放棄單單提高債務上限的想法，這想法既瘋狂、不理性也不明智」。

麥卡錫說：「我對我們的合作能力持樂觀態度…我們是否會違約，唯一問題就出在總統拜登身上。」

共和黨人仍堅持，拜登必須同意大幅削減開支，才能換取他們支持提高上限，無視民主黨一再呼籲以不附加任何條件的情況提高債務上限。

拜登今天也證實，他將縮短亞太出訪行程，會後暫不訪問澳洲和巴布亞紐幾內亞，預計21日就會回到華府進行「最終」債務上限協商。

他也再次堅稱，債務違約絕不是選項，「如果我們不付帳，對美國經濟和美國人民而言將是場災難…國會領袖們都同意，我們不會違約」。

© 2023 AFP