美國德州通過法案 禁止對未成年人實施變性手術

（法新社休士頓17日電） 美國德州由共和黨主導的州議會今天通過一項法案，禁止對未成年人進行變性手術。德州將是美國國內迄今出現這項禁令州中最大的州。

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德州州長艾波特（Greg Abbott）是一名共和黨人，他先前已下令調查所有允許兒童進行性別轉換手術的家庭，預料他將簽署這項法案成為正式的法律。

同為共和黨人的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）今天稍早才簽署州議會5月初通過的法案，禁止對未成年人進行變性手術，艾波特亦步亦趨。

德州及佛州分別是美國人口數第2及第3多的州。

預計即將正式宣布角逐美國總統大選的迪尚特還簽署一項法案，禁止變性人在公共設施中，使用與其生理性別不同的廁所及更衣室。

這項SB14法案今天在德州州眾議院通過，很快便獲州參議院確認。這項法案禁止醫療從業人員替任何未滿18歲者開立荷爾蒙阻斷劑或施行變性手術。

至於已接受荷爾蒙阻斷劑或相關療法的未成年人，雖然被這項法案列為例外案例，但要求他們「應在一段時間內以安全和醫學上適當的方式戒掉這些處方藥物」。

除了佛州，還有另外將近12個由共和黨主導的州，也在近幾個月通過類似禁令，跨性別者權利成為美國文化論戰中的主要戰線。

民主黨領袖們譴責這種侵犯美國公民自由的行為，而抗議者則經常走上州議會大廈譴責共和黨的作為。

© 2023 AFP