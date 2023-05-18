英國首富辛杜佳家族大家長過世 享壽87歲

（法新社倫敦18日電） 英國首富辛杜佳家族發言人表示，大家長史瑞傳德．辛杜佳（Srichand Hinduja）昨天與世長辭，享壽87歲。

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辛杜佳晚年罹患失智症，並成為家族長期失和的核心，家族成員就他是否應該接受公共醫療而大打官司。

根據家族發言人，身為集團4兄弟中最年長的史瑞傳德．辛杜佳昨天辭世。在親人「隨侍在側」下，他「安詳辭世」。發言人讚揚他是「深具遠見的產業和商業巨人」。

辛杜佳家族以估計284億英鎊（約新台幣1.1兆元）的身家，名列星期泰晤士報富豪排行榜（Sunday Times Rich List）榜首。

根據去年11月曝光的法庭文件，倫敦一名法官表示，儘管家財萬貫，但受到家族失和影響，史瑞傳德．辛杜佳的需求未受重視。辛杜佳家族表示，內部歧見已經化解。

辛杜佳集團由4兄弟的父親帕曼南德．辛杜佳（Parmanand Hinduja）所創，老辛杜佳1919年在印度孟買經營茶葉和果乾買賣，之後移居伊朗。

辛杜佳兄弟在1960年代接手家族企業之後，大力擴張業務版圖。

龐大的辛杜佳集團在主要居住在倫敦的史瑞傳德和戈比傳德（Gopichand）兄弟領導下，跨足電力、石油、天然氣、銀行和醫療保健領域，集團也日益壯大。

史瑞傳德1990年代晚期成為鎂光燈焦點。時任英國首相布萊爾（Tony Blair）政府一名高官遭控透過不當遊說手段，以替他取得英國公民身分。

© 2023 AFP