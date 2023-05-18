鐵達尼號3D影像首公開 深海測繪盼解謎團

（法新社倫敦17日電） 全球最知名沉船「鐵達尼號」靜靜躺在3800公尺深的大西洋底，迄今已有111年。如今利用深海測繪技術製成的全船3D圖像終於問世，料將有助釐清1912年重大船難事發經過。

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從英國南安普敦（Southampton）首航的鐵達尼號（Titanic）原定開往美國紐約，途中卻疑似撞上冰山，造成逾1500人罹難。

鐵達尼號專家史蒂芬生（Parks Stephenson）說：「目前仍有諸多跟這艘船相關的問題、一些基本問題，仍待解答。」

他表示，3D影像是「將鐵達尼號的故事導向實證基礎研究、而非推測的重要第一步」。

最新的掃瞄影像補捉到完整殘骸，揭露鐵達尼號全貌。殘骸可分成兩個部分，船頭和船尾相隔約800公尺。破損船身周圍遍布許多碎片。

深海測繪公司麥哲倫公司（Magellan Ltd.）於2022年夏季開始進行這項掃瞄工作，並由大西洋製作（Atlantic Productions）將相關計畫拍攝成紀錄片。

搭乘專門船隻的一個團隊遙控潛水艇，耗費逾200小時測量殘骸的長度和寬度，並從各個角度拍攝70多萬張照片，以重建鐵達尼號的完整3D影像。

麥哲倫公司的塞佛特（Gerhard Seiffert）負責領導這項計畫。他說，這是他參與過最大的水下掃描計畫。

他解釋：「鐵達尼號的深度接近4000公尺，意味這將構成重大挑戰，現場會有海流，而且我們不可以碰觸任何殘骸，以免造成破壞。」

「另一項挑戰是，每一平方公分都要測繪，包括平淡無奇的部分，例如碎片區的泥土，但我們需要這些，來填補所有值得關注部分之間的空白。」

這項掃瞄工作不僅可將船身規模呈現出來，也讓人發現微小細節，例如其中一個推進器螺旋槳上的序號。

嚴重鏽蝕的船頭，即使沉入海底上百年，仍可以立即辨識出來。甲板上有個大洞，讓人得以瞥見郵輪本來的主樓梯已經不復存在。

不過，船尾經變成一堆凌亂的金屬，這個部分在船沉入海底時坍塌。

周圍的碎片區則物件四散，包括來自船上的華麗金屬製品、雕像，以及還沒開過的香檳酒瓶，還可看到諸如數十雙鞋子等個人物品。

研究鐵達尼號多年的史蒂芬生表示，第一次看到3D影像時，讓他又驚又喜。

「這呈現出絕對無法從潛水艇上看到的沉船景像，而且可以看到整艘船，既有細節也有遠景。而且沉船的真實狀態現在就呈現在你眼前。」

他表示，針對掃瞄內容的研究，或許可以對1912年決定鐵達尼號命運的那個夜晚提供新的理解。

「我們真的不了解撞擊冰山的實際情況，甚至不知道鐵達尼號是否像所有電影演的那樣，在右舷發生碰撞，它也可能是在冰山上擱淺。」

© 2023 AFP