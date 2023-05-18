8歲移民女童拘留德州邊境期間喪命 當局調查中

（法新社華盛頓18日電） 一位8歲的移民女童先前被美國當局拘留，但昨天在德州的拘留處所因醫療緊急狀況送醫不治，這起悲劇為美國南部邊界企圖非法越境人數大幅下降的消息蒙上陰影。

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這位女童死於鄰近墨西哥灣（Gulf of Mexico）的美國德州邊境城市哈林根（Harlingen）。

美國海關與邊境保護局（US Customs and Border Protection）透過聲明表示：「這名孩童與家人在哈林根站（Harlingen Station）被拘留時，她遇到了醫療緊急狀況。」

聲明指出，「緊急醫療服務單位接獲通報後前往哈林根站，並把她送至當地醫院，但在醫院時被宣告不治」，已對女童死亡事件展開調查。

美國海關與邊境保護局並未透露女童的身分或國籍。

另外，一名17歲的宏都拉斯少年在沒有父母或監護人陪同的情況下入境美國，但上周他在佛羅里達州安全港（Safety Harbor）的一處移民收容處所死亡。

處理無證移民問題的新政策上周生效，似乎大幅減少入境美國的移民數。

國土安全部（Department of Homeland Security）助理部長努涅斯－內托（Blas Nunez-Neto）表示，美國邊境巡邏隊（United States Border Patrol）統計顯示，過去兩天未經許可入境而被拘留和驅逐的人數，每天不到4000人。

努涅斯－內托告訴記者，相較之下，依據美國法典第42卷（Title 42 of the United States Code）而實施的移民限制政策到期前一周，每天約有1萬100人未經許可試圖越境。

現行以美國法典第8卷（Title 8）為基礎的一系列新政策，將對不符資格的越境者進行嚴厲懲處，包括5年內禁止入境美國以及可能面臨刑事指控。

這項新政策是為了減輕美國南部邊境壓力。過去一年內的大多數月份中，都有超過20萬移民試圖入境美國而被拘留或驅逐，為美國總統拜登（Joe Biden）帶來了政治危機。

© 2023 AFP