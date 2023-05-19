中國與中亞峰會 習近平籲充分釋放合作潛力

（法新社西安19日電） 中國國家主席習近平今天在中國-中亞峰會時呼籲中國與中亞五國要「充分釋放」經貿、產能、能源、交通等傳統合作潛力，攜手建設一個合作共贏、相互成就的共同體。

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中國本周在西安舉行中國-中亞峰會，習近平擔任東道主接待哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克等國領袖。

北京稱這是中國與中亞五國建交31年來，六國元首第一次以實體形式舉辦峰會，在中國與中亞關係發展史上具里程碑意義，特別西安更是兩千多年前古絲綢之路的起點。

北京表示與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克等國的貿易去年來到700億美元，今年第一季對比去年同期又成長22%。

中亞已是中國國家主席習近平標誌性地緣戰略「一帶一路」基礎建設倡議的關鍵地區。目前全球約有150個國家地區接受北京融資修橋鋪路、建機場、鐵道和水力發電廠等。

習近平在峰會發表談話指出，彼此要充分釋放經貿、產能、能源、交通等傳統合作潛力，打造金融、農業、減貧、綠色低碳、醫療衛生、數字創新等新增長點，攜手建設一個合作共贏、相互成就的共同體。

習近平還說中國與中亞應堅持守望相助，「要深化戰略互信，在涉及主權、獨立、民族尊嚴、長遠發展等核心利益問題上，始終給予彼此明確、有力支持，攜手建設一個守望相助、團結互信的共同體」。

俄羅斯去年2月底入侵烏克蘭後深陷西方祭出的制裁網，中國繼續向中亞推動大型基建計畫，有意填補俄國無暇照顧後院這些前蘇聯加盟共和國的權力真空。

習近平也說中國與中亞應堅持共同發展，「繼續在共建一帶一路合作方面走在前列，推動落實全球發展倡議， 深化戰略互信」並期盼下屆峰會於2025年在哈薩克再次聚首。

© 2023 AFP