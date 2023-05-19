俄羅斯恢復兩國通航 部分喬治亞人挺烏克蘭表不滿

（法新社喬治亞特比利西19日電） 在俄羅斯全面入侵烏克蘭邁入第2年、西方對俄國的孤立加深之際，俄國宣布重啟與喬治亞之間的航空旅行，引發部分喬治亞人民不滿。

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法新社報導，在喬治亞首都特比利西（Tbilisi）一座綠意盎然的大學校園中，有一群學生在討論前往特比利西機場參與抗議活動的計畫，他們反對與俄國恢復通航。

今天早晨，一架俄國班機4年來首次從莫斯科飛往特比利西，喬治亞反對黨誓言在機場舉行抗議活動。

20歲的歷史系學生席谷亞（Lasha Sigua）表示：「我們會出席。俄國正在對烏克蘭發動殘暴的戰爭，我們不能無動於衷地看着喬治亞與俄國保持正常往來。」

位於南高加索的喬治亞曾是蘇聯（Soviet Union）加盟共和國，多年來努力與西方建立更緊密聯繫，與俄羅斯間關係緊張。

在2008年，俄羅斯與喬治亞爆發了一場短暫但血腥的戰爭，戰後莫斯科承認喬治亞北部兩處分離主義地區為獨立國家，並在那裡部署了軍事基地。

為此，特比利西舉行了反俄集會，俄國在2019年禁止與喬治亞的航班飛行。

但在上周，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）出乎意料地宣布解除對喬治亞的禁飛令，同時對喬治亞公民推行一項90天免簽證的制度。

蒲亭的決定引起喬治亞國內的複雜情緒。在歷經多年緊張關係後，喬治亞民眾對政府的批評持續加劇，並指控當局與俄國政府暗中合作。

在本周稍早，數百名喬治亞人民已經走上街頭，抗議兩國復航一事。

分析師瓦薩澤（Gela Vasadze）稱蒲亭的這項作法是「混合戰（hybrid war）的一部分」，旨在破壞喬治亞與西方的關係。

但喬治亞總理加里巴什維利（Irakli Garibashvili）對復航表示歡迎，指稱這是蒲亭「在人道角度上非常正面的決定」。

© 2023 AFP