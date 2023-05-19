安迪沃荷「橘色王子」涉侵權 美判攝影師勝訴

（法新社華盛頓18日電） 美國最高法院今天做出對藝術市場具有重要影響的裁決，判定普普教父安迪沃荷基金會授權雜誌使用已故流行音樂巨星「王子」（Prince）的照片印刷作品，侵犯拍照攝影師的版權。

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美國最高法院裁定，當安迪沃荷基金會（Andy Warhol Foundation）授權「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌使用絲網印刷圖片「橙色王子」（Orange Prince）時，拍攝這張照片的知名攝影師高史密斯（Lynn Goldsmith）應該獲得一筆費用。

在7票對2票的裁決中，法院迴避長期以來圍繞安迪沃荷作品的爭議，那就是基於高史密斯照片創作的「橙色王子」是否該被視為獨立的藝術作品。

法院反而專註於安迪沃荷基金會對於這幅作品的使用方式：基金會把這幅作品作為王子的肖像，賣給「浮華世界」雜誌賺錢，如同其他雜誌使用高史密斯手上，王子擺出相同姿勢的一張黑白照片。

法院表示，在這種情況下，基金會的商業授權不是對高史密斯作品的「合理使用」，因此她應該得到報酬。

這種觀點雖然狹隘，但可能產生廣泛影響，因為科技，尤其是生成式人工智慧（Generative AI）使得改編和改變原創風格的再創作變得更加容易，威脅藝術家生計。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）

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