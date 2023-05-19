新喀里多尼亞7.7強震後 萬那杜出現60公分小規模海嘯

（法新社威靈頓19日電） 南太平洋法屬新喀里多尼亞島東南方海域發生規模7.7強震後，萬那杜坦那島海港城鎮萊納克爾外海曾出現比平均潮面高出60公分海浪。太平洋海嘯警報中心後來宣布解除海嘯警報。

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根據美國地質調查所（USGS）指出，這起強震發生於格林威治標準時間2時57分，震央在新喀里多尼亞島瓦歐��（Vao）以東約340公里處。

新喀里多尼亞警方疏散海岸地區民眾，並且播放海嘯警報。

民防首長馬奇-萊恰（Frederic Marchi-Leccia）說，「（新喀里多尼亞）馬雷島（Mare）和松島（Ile des Pins）出現第一波浪潮，不過只比正常潮面高出不到50公分…全境警報大響，安全部隊和消防隊員對海岸地區進行疏散」。

根據位在美國檀香山市的太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）資料，萬那杜坦那島（Tanna）海港城鎮萊納克爾（Lenakel）外海出現比平均潮面高出60公分的浪潮，其他幾個太平洋島嶼觀測到或預測出現略小波浪。

萬那杜當局今天呼籲海拔12公尺以下、距離海岸線300公尺以內沿海地區居民撤離。

在坦那島經營濱海飯店的艾瑞克（Anna Erick）告訴法新社，附近海灘開始出現「異常大浪」後，她決定帶孩子們前往地勢較高地區。

艾瑞克形容「浪高及膝」，她為防患未然而決定撤離，但其他人仍在觀浪。

太平洋海嘯警報中心後來發布聲明指出：「根據所有可以取得的資料，這次地震引發的海嘯威脅已經過去。」

© 2023 AFP