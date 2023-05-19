白宮官員：拜登持續追蹤 美債限協商有穩定進展

（法新社廣島19日電） 一名白宮官員今天表示，美國總統拜登目前雖在日本廣島出席七大工業國團體（G7）峰會，但在國內有關提高債務上限的朝野協商正取得「穩定進展」。

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預計美國政府最快將在6月1日會觸及法定債務上限，這可能引發美國破天荒債務違約。

若民主黨人與共和黨人之間無法達成協議，造成美國總額31.8兆美元債務違約，將引發全球市場動蕩。共和黨人要求應先大幅削減政府開支，才願意提高債務上限。

這位白宮官員表示，拜登「今天上午要求並接獲他指派的協商小組呈報最新進度」，獲知談判「正在取得穩步進展」。

這名官員還說，拜登「指示他的團隊繼續推動達成兩黨協議」。「他依然有信心，相信國會將採取必要行動以避免債務違約。」

儘管共和黨右翼強硬派釋出訊號，表明不會在要求政府減支上軟化立場；但共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）昨天表示，他在債限協商中見到突破的「途徑」。

麥卡錫說：「我們還沒走到那一步、還沒答應任何事，但我看到了或許能達成協議的途徑。」這是拜登與國會共和黨人之間這場攸關重大的債限僵局中，麥卡錫至今最樂觀的評估。

© 2023 AFP