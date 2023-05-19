聲援艾米尼之死 伊朗處決3名抗議人士

（法新社德黑蘭19日電） 伊朗司法機構聲稱今天處決3名男子，他們於去年庫德族女子艾米尼在拘留期間死亡引發的抗議活動中，被控對伊朗安全部隊犯下暴行。

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伊朗司法機構的米桑線上（Mizan Online）新聞網站說，卡茲米（Majid Kazemi）、米爾哈謝米（Saleh Mirhashemi）和雅古比（Saeed Yaghoubi）因在中部城市伊斯法罕（Isfahan）的示威期間拔槍，導致3名安全部隊成員死亡，而被判犯有「與真主為敵」（moharebeh）的罪。

伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）去年9月16日因違反嚴格的婦女服裝規定被捕，在拘留期間喪命，引發伊朗連串全國性示威。

這些抗議活動常被德黑蘭當局貼標籤，稱是外國煽動的「暴亂」。數千名伊朗人因此被捕，數百人遇害，其中包括數十名安全部隊人員。

3人遭到絞刑處決，使得伊朗因抗議活動而被處決的總人數來到7人。

卡茲米、米爾哈謝米和雅古比在去年11月被捕，今年1月被判處死刑。

他們的案件在國外引發關注，包括卡茲米在澳洲的親人為他奔走。他的表弟哈希米（Mohammad Hashemi）寫了一封公開信給澳洲外交部長黃英賢，請求她的支持。

© 2023 AFP