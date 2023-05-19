英國挪威簽署協議 攜手保護海底關鍵能源設施

（法新社倫敦18日電） 在擔心俄羅斯可能加以破壞的情況下，英國和挪威國防首長今天同意發展戰略夥伴關係，以保護海底關鍵能源基礎設施。

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歐洲聯盟（EU）去年表示，俄羅斯供應歐洲天然氣的兩條重要管線發生外泄是遭到蓄意破壞，不過並未直白指控克里姆林宮。

英國國防部表示，為了能源及通訊目的，海底的利用與日俱增，已「導致對手威脅」西方海底基礎設施的機會增加。

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）與挪威簽署協議聲明，說俄羅斯「無庸置疑」擁有透過潛艦和偵查艦艇「鎖定西方關鍵基礎設施的居心及能力」。

華勒斯向媒體表示：「我們必須擁有捍衛它的意圖和能力。」

挪威國防部長葛拉姆（Bjorn Arild Gram）則說，英國是挪威「最重要的歐洲盟友」，還說「俄羅斯對烏克蘭的戰爭讓我們更加緊密」。

葛拉姆指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，「當基於規範的國際秩序受到壓迫時，重要的是民主國家團結一心」。

他參觀倫敦近郊海上作業中心（Maritime Operations Centre）時補充表示，「北溪天然氣管線（Nord Stream）去年遭到蓄意破壞，清楚地提醒着我們什麼東西危在旦夕」。

他指出：「藉由攜手合作，我們能增進偵測潛艦、反地雷威脅及保護海底關鍵基礎設施的能力。」

© 2023 AFP