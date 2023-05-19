迪士尼取消佛州興建新園區計畫

（法新社紐約18日電） 迪士尼（Disney）今天取消在美國佛羅里達州中部興建新員工園區的計畫，這是迪士尼與共和黨籍佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）交鋒所產生的最新連鎖反應。 迪士尼樂園、體驗與產品主席狄馬羅（Josh D'Amaro）在備忘錄中表示，由於自最初宣布計畫以來發生「相當大的變化」，「包括新的領導層和不斷變化的商業條件」，迪士尼將不會推進諾娜湖（Lake Nona）計畫。

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這項計畫於2021年7月首次宣布，預期將把2000個工作機會從加州遷至諾娜湖。諾娜湖位於佛州奧蘭多（Orlando）龐大的迪士尼世界（Disney World）度假區以東約30公里處。

奧蘭多商業集團當時表示，員工將包括數位技術、金融和產品開發人員，平均年薪為12萬美元。

根據先前的媒體報導，這項計畫估計投資額為8.64億美元（新台幣265億元）。

但迪士尼與迪尚特之間的戰火越演越烈。據報導，迪尚特計畫下周正式投入2024年美國總統大選選戰，爭取共和黨總統候選人提名。

迪尚特因為支持禁止在小學開設性取向和性別認同課程的法律，遭迪士尼批評因而點燃雙方戰火。 迪尚特於是在2月終止迪士尼對其特別自治區的控制權。迪士尼這座規模有如城市一樣大的樂園原先擁有自治權，可以管理自己的分區和基礎設施計畫，不受國家法規約束。

迪尚特甚至還提出在樂園附近建造新監獄的想法。迪士尼樂園在佛州僱用7萬5000名員工，每年吸引5000萬人次的遊客。

但去年11月回歸擔任迪士尼執行長的艾格（Bob Iger）不甘示弱進行反擊。今年4月，迪士尼控告迪尚特，稱這位佛州州長的行為是「政府有針對性的報復行動」，侵犯公司的言論自由權。

© 2023 AFP