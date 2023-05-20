白宮：拜登期待在廣島會澤倫斯基

（法新社日本廣島20日電） 白宮今天表示，美國總統拜登「期待」在廣島與烏克蘭領袖澤倫斯基見面，證實兩人將在G7峰會場邊會面。

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美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，「總統拜登肯定將與他見面…總統期待能有機會坐下來面對面會談」，但沒有提供會談何時舉行的細節。

日本媒體報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）稍早前往沙烏地阿拉伯，預計將於今天抵達日本。

在傳出澤倫斯基將意外親身出席七大工業國集團（G7）峰會前，白宮總算宣布同意盟國向烏克蘭提供美製F-16戰機。

烏克蘭一直懇求盟國提供F-16，以取代機齡老舊且飽受戰火蹂躪的俄制飛機機隊，但拜登先前表示美國不會批准援烏F-16。華府擔憂此舉將激怒莫斯科，且形同美國更直接涉入俄烏戰爭。

蘇利文說移交F-16戰機給烏克蘭，不會打破華府既希望「避免第三次世界大戰」又能支持烏克蘭的關鍵平衡。他說F-16戰機將只供防禦之用。

他說：「美國不是在允許或支持對深入俄羅斯境內發動攻擊，烏克蘭也一直說他們會遵守。」

在回應批評美國同意盟國向烏克蘭運送F-16拖太久時，蘇利文說烏克蘭預計幾周後發動的反攻不需用到F-16，援烏F-16與所需的飛行員培訓只是長期重建烏克蘭空軍的一部分。

他說：「我們已來到往前看且應問『烏克蘭需要什麼…（日後）才能嚇阻與抵禦俄羅斯入侵』的時候了。」

「F-16是這個多重任務的一部分，第一步顯然將是開展訓練，然後與盟國、夥伴和烏克蘭人合作，以決定在實際提供飛機時該怎麼做，好與時俱進。」

© 2023 AFP