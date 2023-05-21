俄稱瓦格納佔領巴赫姆特

（法新社莫斯科20日電） 俄羅斯軍隊今晚表示，傭兵組織瓦格納集團（Wagner）宣布佔領烏克蘭東部城市巴赫姆特後，巴赫姆特已「完全解放」。烏克蘭表示戰事仍在繼續，但坦承情勢「危急」。

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俄羅斯國防部說：「瓦格納在南方部隊炮兵和航空支援下進行的進攻行動，已經解放阿特莫夫斯克（Artemovsk）。」阿特莫夫斯克是巴赫姆特（Bakhmut）在蘇聯時代的名稱。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正在日本參加七大工業國集團（G7）領袖高峰會。

巴赫姆特是個曾擁有7萬人口的鹽礦小鎮，這裡是莫斯科長達一年多的烏克蘭攻勢中，歷時最久也最血腥的戰鬥發生地。

巴赫姆特被俄羅斯佔領，將是經歷一系列恥辱性失敗的俄羅斯的重大勝利。

基輔幾個月來一直在準備大規模反攻，澤倫斯基先前表示，巴赫姆特的淪陷將為俄羅斯軍隊佔領頓巴斯地區（Donbas）更多地區開闢道路。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在社群平台Telegram發布影片聲稱，巴赫姆特已落入他的佣軍之手，影片中的戰士在廢墟的背景下高舉俄羅斯國旗。

普里格津在影片中說：「今天5月20日中午左右，巴赫姆特已被完全佔領。」他還表示，瓦格納戰士將搜查這座被佔領的城市，然後移交給俄羅斯政府軍。

但本月稍早聲稱在巴赫姆特及其周邊地區取得成功的烏克蘭表示，戰事尚未結束。

烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Ganna Malyar）表示：「巴赫姆特戰鬥激烈，情勢危急，截至目前，我們的守衛者控制着該地區的某些工業和基礎設施。」

© 2023 AFP