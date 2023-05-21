土耳其總統決選將登場 艾爾段有望勝出連任

（法新社伊斯坦堡20日電） 土耳其再過一周將進行歷史性的總統大選決選，現任總統艾爾段是獲勝的大熱門。他以伊斯蘭教義為依歸掌權已達20年，如今可望將政權延續到2028年。

廣告 繼續瀏覽後續

土耳其5月14日進行國會和總統選舉，世俗派領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）打出自艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）執政以來反對陣營最漂亮的一仗。

退休官員基里達歐魯是阿列維派庫德族人（Kurdish Alevi），他打破了種族間壁壘分明的藩籬，也突破艾爾段對媒體和公家機關的束縛，贏得近45%的選票。

不過艾爾段也非省油的燈，他只差一點點就能達到在首輪投票就當選的5成得票率門檻。

儘管土耳其正面臨1990年代以來最嚴重的經濟危機，且民調顯示69歲的艾爾段可能會首次在全國大選失利，但他仍能有這樣強勁的表現。

政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）評估，艾爾段在28日決選勝出的機率高達8成。

風險諮詢公司「維里斯科楓園」（Verisk Maplecroft）分析師金尼爾（Hamish Kinnear）認同這樣的預測，他說：「在第2輪決選中，基里達歐魯將面臨一番苦戰。」

© 2023 AFP