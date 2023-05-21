戰略價值與日俱增 馬克宏首訪蒙古短暫過境

（法新社烏蘭巴托21日電） 法國總統馬克宏今天抵達蒙古進行短暫的象徵性訪問，這是法國總統首次訪問蒙古。地處中國和俄羅斯之間的蒙古，對西方的戰略價值愈來愈高。

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馬克宏（Emmanuel Macron）在參加日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會後，赴蒙古首都烏蘭巴托作短暫停留。

法國艾里賽宮（Elysee）說，總統馬克宏在烏蘭巴托只停留一晚，並與蒙古國總統呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）共進晚餐。

馬克宏還將參觀成吉思汗博物館，此博物館將出借部分館藏品給法國西部的南特歷史博物館（Nantes History Museum）辦展，訂於今年10月展出。

馬克宏預計當晚就啟程返回巴黎。

艾里賽宮隨行的一名消息人士說：「事實上，總統返國途經蒙古，讓我們能進行歷史性首訪，並賦予此行特殊意義。」

消息人士說：「蒙古位處內陸、介於俄羅斯和中國之間，是一個擁有自由政府型態的國家…蒙古正試圖讓夥伴關係多元化，以便壯大自己，盼能應對俄羅斯和中國兩大強鄰。」

消息人士又說，馬克宏正在尋求鬆綁對俄羅斯鄰國所施加的限制，向他們開放，讓他們有所選擇。

在雙邊關係方面，法國一直認為與蒙古有「非常重要的合作可能性」，特別是在能源領域，因為蒙古正努力擺脫經濟上對煤炭的依賴。

美國近年來對幅員遼闊的蒙古愈來愈感興趣，認為蒙古可作為嚇阻中國崛起的戰略一環。

蒙古出口總額有86%銷往中國，其中一半是煤炭。 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP