氣球事件後美中關係惡化 拜登：應很快開始解凍

（法新社日本廣島21日電） 美國總統拜登今天表示，華盛頓與北京的關係應該「很快」可以開始解凍。美國今年初擊落一枚入侵的疑似中國間諜氣球後，雙方緊張關係即更形惡化。

廣告 繼續瀏覽後續

在日本廣島出席七大工業國集團（G7）高峰會的拜登告訴記者，他去年11月在印尼�Q里島的20國集團（G20）高峰會與中國國家主席習近平會談後，接下來幾個月雙方的關係確實惡化。

華府2月決定擊落疑似中國間諜氣球，引發兩國間外交齟齬。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京之行因而取消，而他此行原本被視為改善雙方關係的機會。

在廣島的記者會上，有記者問起為何美中間擬議的熱線未能運作。拜登回答說：「你說得對，我們應該有暢通的熱線。在�Q里島會議時，習主席和我同意我們要這麼做。」

他又說：「但是後來這個載有相當兩輛貨車重間諜裝備的蠢氣球飛過美國上空。它被擊落後，就雙邊關係而言一切都改變了。我想你們會見到關係很快開始解凍。」

拜登政府以有轉供軍用風險為由，限制與中國的先進晶片貿易，也引起中方不滿。

拜登今天為美方的作法辯護說；「他們致力建軍，因此我表明不準備與中國進行某些項目產品的貿易。我們如今獲得所有盟友承諾，他們也不會這麼做，提供（中國）那類材料。」

他指出：「但這不是有敵意的行動，這種行動要說的是：『我們要確保我們竭盡所能維持現狀。』」七國集團昨天曾針對中國在這個地區的「軍事化活動」提出警告。

© 2023 AFP