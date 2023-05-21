美朝野協商國債上限 陷入僵局相互指責

（法新社華盛頓20日電） 避免美債違約已進入倒數計時，白宮和共和黨人之間有關提高債務上限的協商今晚似乎陷入僵局，雙方相互指責對方。

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白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中指出，共和黨昨晚的提議是「一大退步，其中包含一系列極端黨派的要求，而這些要求永遠無法在國會兩院獲得通過。」

尚皮耶說：「這不是總統或民主黨領導層的問題，那些只聽命於『讓美國再次偉大』（MAGA）派系的共和黨領導層威脅說，除非極端派系的要求能獲得滿足，否則就讓美國破天荒債務違約。」她指的是共和黨的極右翼。

法新社報導，白宮決心不讓共和黨人在大眾面前，將這次僵局歸咎於民主黨人，甚至因此向新聞室發送一份備忘錄，其中詳細說明了對方的提議。

共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天也在社群媒體推特（Twitter）指責白宮在會談中「往後倒退」。

麥卡錫寫道：「不幸的是，民主黨的社會主義派似乎掌控了一切，尤其是在總統拜登出國的時候。」他指的是拜登前往日本廣島出席七大工業國集團（G7）峰會。

美國政府需要擴大舉債，才能滿足已經開立的款項，而這意味着若兩黨協商結果未能提高債務上限，華府就無力支付帳單，從而引發一連串的經濟衝擊。（譯者：紀錦玲）

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