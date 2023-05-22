印度選在爭議地克什米爾開G20觀光會議 刻意淡化維安

（法新社印度斯利那加22日電） 印度今天在主權有爭議的克什米爾地區召開20國集團（G20）觀光會議，並刻意淡化森嚴戒備。由於克什米爾數十年來暴力衝突不斷，新德里試圖藉此展現當地正常化的形象。

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穆斯林人口居多的克什米爾（Kashmir）由印度和巴基斯坦分據，但兩國皆宣稱擁有整片地區主權。巴基斯坦和與印度也有領土糾紛的G20成員國中國雙雙譴責印度選在克什米爾召開這場會議，中國並缺席抵制。

克什米爾當地尋求獨立或併入巴基斯坦的反叛勢力動亂，數十年來造成了數以萬計的平民、士兵和叛軍喪生。新德里在2019年取消克什米爾享有的有限自治權，改為直接控制，並在當地實施長期封鎖。

此後反叛勢力大受打擊，每年死亡人數也由最高的數千降至去年的253人，但當地年輕男性仍繼續武裝。

克什米爾擁有壯麗山景，印度如今推廣當地觀光，機場標語稱這裡是「人間天堂」。去年有超過100萬名印度遊客造訪克什米爾，造福當地觀光業者。印度政府想藉這場G20觀光會議，展現官員所稱的克什米爾回歸「正常與和平」。

然而，印度異議屢遭判違法，媒體自由與公開示威也都受到限縮。批評家指出，這些都是新德里大幅收緊公民自由的例證。

為期3天的G20觀光會議在克什米爾首府斯利那加（Srinagar）的達爾湖（Dal Lake）畔舉行。印度警方上周才表示，「為避免會議期間可能出現任何恐怖攻擊」，已加強安全戒備；斯利那加多處地點今天也出現士兵和裝甲車部署。

不過，許多原本用金屬網格和有刺鐵絲網包覆的檢查哨，昨夜已遭到拆除；一些準軍事警察也隱身在G20宣傳看板後方站崗。這些看來是想將維安曝光度盡量減小的措施。

2019年之後竄起的克什米爾新反叛團體「人民反法西斯陣線」（People's Anti-Fascist Front）發布聲明譴責這場會議，並揚言「部署自殺炸彈」。聲明寫道：「今天、明天或後天，終將到來。」

印度政府將有2名部長出席會議，但數個西方國家只會派遣駐印度外交人員與會。除了中國以外，土耳其和沙烏地阿拉伯預料也不會派代表參加。

© 2023 AFP