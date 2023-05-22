厄瓜多沿海度假小鎮驚傳槍響 至少6死6傷

（法新社基多21日電） 厄瓜多檢方今天表示，太平洋沿海度假勝地蒙塔尼塔昨晚發生槍擊案，槍手在人聲鼎沸的夜生活區一家餐廳內開槍射擊，造成至少6人喪生、6人受傷。

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法新社報導，檢察官辦公室在社群媒體推特（Twitter）作上述表示，但未提供受害者年齡或身分等相關消息。

厄瓜多地處世界兩大古柯礆生產國哥倫比亞和秘魯之間，近年來治安急速敗壞、犯罪數量激增；在2021年至2022年間，因販毒導致的謀殺案數量增加近一倍。

昨晚傳出槍響時人在餐廳附近的一名女性說：「我們聽到砰、砰、砰的聲音，有人大喊『快跑、快跑，這是一場槍戰』。」這名女性因害怕遭到報復拒絕透露姓名。

這是近幾天來，厄瓜多太平洋沿岸地區發生的第2起重大槍擊事件。位在附近的曼塔鎮（Manta）18日也發生槍擊案，持槍歹徒闖進正在進行守夜儀式的喪家開火，造成4人死亡、8人受傷。

厄瓜多保守派總統拉梭（Guillermo Lasso）宣布聖艾倫納（Santa Elena）等犯罪問題最嚴重的省份進入緊急狀態，力圖遏止犯罪潮；這次發生槍擊事件的蒙塔尼塔鎮（Montanita）就坐落在聖艾倫納省內。

在緊急狀態下，當局可在街頭部署軍隊並宣布宵禁；政府也開始允許民眾攜槍自衛。儘管如此，大規模槍擊案仍在厄瓜多頻繁上演。

厄瓜多當局將這類暴力事件歸因於毒梟幫派之間的火拚，這些幫派相互械鬥，主要是為了爭奪運毒路線的控制權，將古柯礆等毒品從該國太平洋沿岸地區運往歐洲和美國。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP