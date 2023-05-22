尼泊爾嚮導第27度登上聖母峰頂 追平雪巴人同胞紀錄

（法新社加德滿都22日電） 尼泊爾登山嚮導雪巴人帕桑．達瓦今天第27度登上世界最高峰聖母峰的峰頂，追平同為雪巴人的另一位知名尼泊爾登山嚮導卡米．瑞塔本月17日才創造的聖母峰登頂次數記錄。

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46歲的帕桑．達瓦（Pasang Dawa Sherpa）上周才第26度登上標高8849公尺的聖母峰峰頂，追平53歲的卡米．瑞塔（Kami Rita Sherpa）寫下的紀錄；但有「聖母峰男人」封號的卡米．瑞塔3天後第27度登頂。兩人間緊追不捨的較量受到登山界屏息關注。

安排聖母峰攻頂行程的公司「想像尼泊爾」（Imagine Nepal）告訴法新社：「帕桑．達瓦今天帶着中國登山客抵達峰頂。這是他第27度登頂。」

帕桑．達瓦自從1998年首度攀登聖母峰後，幾乎年年登頂，有時甚至在同個攻頂季2度登頂。不過，他追平的紀錄可能不久又要被打破，因為卡米．瑞塔已經預計本周要再次攀登聖母峰。

尼泊爾在今年聖母峰攻頂季已經發出478張許可給外國登山客，攻頂季將在6月初結束。由於大多數登山客需要嚮導，因此今年共有900多人將嘗試登頂聖母峰。

© 2023 AFP