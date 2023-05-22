瓦格納傭兵：6/1前退出巴赫姆特 掌控權交俄軍

（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首領今天表示，瓦格納戰士將在6月1日前退出烏克蘭東部城鎮巴赫姆特，把掌控權交給俄國軍隊。瓦格納先前宣稱完全掌控巴赫姆特，烏方否認。

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瓦格納（Wagner）和俄軍都宣稱已經拿下巴赫姆特（Bakhmut），但遭到基輔當局否認，稱仍在這個城市頑強戰鬥。

烏克蘭堅稱，烏軍依舊掌控巴赫姆特一個區域，雙方仍在持續戰鬥。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Malyar）表示，「戰鬥仍在持續」，雙方「仍在持續搶奪北側和南側郊區的高地」。

瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在社群平台Telegram發布的語音訊息中說：「瓦格納將在5月25日至6月1日之間離開阿特莫夫斯克（Artemovsk，即巴赫姆特）」。

普里格津表示，瓦格納集團已在巴赫姆特的西郊建立「防禦陣線」，之後將把控制權移交給俄軍。

他還說：「如果（俄國）國防部人手不足，我們有數以千計將士。」普里格津近來和俄國軍方領導層愈來愈常爆發公開衝突。

他先前批評俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和俄軍參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）無能，導致俄軍在烏克蘭戰場損失慘重。

瓦格納集團帶頭進攻巴赫姆特，使普里格津在俄烏戰爭的影響力大舉上升。

他20日發布一段在城市廢墟前拍攝的影片，聲稱巴赫姆特已經落入他的戰士手中。他當時說瓦格納會在5月25日之前撤出巴赫姆特。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）恭喜瓦格納和俄軍奪下勝利；但烏克蘭總統澤倫斯基昨天在七大工業國集團（G7）峰會說，巴赫姆特並沒有被俄國佔領。

© 2023 AFP