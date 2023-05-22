美國與巴紐簽署國防合作協議 力抗中國影響力

（法新社莫士比港22日電） 美國國務卿布林肯今天代替總統拜登出訪巴布亞紐幾內亞，並與該國簽署國防合作協議，允許美國軍隊進入其機場和港口。與此同時，美國正在太平洋區域與中國展開競爭。

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在巴紐首都莫士比港（Port Moresby）與14個南太平洋島國領導人參加「印太島嶼合作論壇」（Forum for India-Pacific Islands Cooperation，FIPIC）之前，巴紐國防部長達基（Win Bakri Daki）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）簽署了雙邊「國防合作協議」（Defence Cooperation Agreement，DCA）。

巴紐總理馬拉普（James Marape）在簽署儀式上說，巴紐正設法提升與美國的關係。

布林肯指出，未來兩國都將可以登上對方的船隻，分享技術專長，並一起「更有效地巡邏」海洋。

他說，「我們正共同努力塑造未來。我們也非常期待能將雙方的夥伴關係提升到一個新水準。」

美國國務院表示，與巴紐的協議將「加強安全合作以及雙邊關係，提高巴布亞紐幾內亞國防軍的能力，並強化該區域的穩定與安全」。

除國防協議外，華府也將提供巴紐4500萬美元資金，以打擊犯罪集團、減緩氣候變遷、對抗愛滋病，並為巴紐軍隊提供防護裝備。

近年來，中國一直是太平洋島國基礎設施的主要提供者，北京先前還與索羅門群島（Solomon Islands）簽署安全協定。美國擔憂，中國在南太平洋的軍事據點可能有助解放軍從側翼包圍其關島設施，並在中國入侵台灣時，導致台灣的防禦工作變得更加複雜。

美國國會智庫「和平研究所」（United States Institute of Peace，USIP）太平洋島國高階顧問皮克（Gordon Peake）說，「莫士比港不再是過往沉睡的外交前哨站。雖然協議中可能沒有提到中國，但這是加深美巴關係的重要潛台詞。」

馬拉普上周則宣稱，上述協議不會阻止他與包括中國在內的其他國家簽署類似協議。

北京19日也表態反對「將任何地緣政治遊戲引入太平洋島國區域」，但並未直接提到該協議或布林肯的訪問。

© 2023 AFP