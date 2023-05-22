膝上截肢者聖母峰登頂 尼泊爾籍退役軍人寫歷史

（法新社加德滿都21日電） 曾於服役時與英國部隊並肩作戰的尼泊爾人馬加爾，在阿富汗戰場被炸斷雙腿，如今成功於聖母峰登頂，成為雙腿膝上截肢者中，有此成就的第1人。

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馬加爾（Hari Budha Magar）19日下午約3時之際，攀上聖母峰（Everest）之巔，在成功登頂後，他已撤退到基地營，明天將回到加德滿都（Kathmandu）。

現年43歲的馬加爾2010年隨廓爾喀旅（Brigade of Gurkhas）服役於阿富汗時，不幸踩到土製爆裂物。廓爾喀旅由被招募加入英軍的尼泊爾人組成。

目前已有兩位雙腿膝下截肢的登山客登頂聖母峰，分別是紐西蘭的殷格里斯（Mark Inglis）和中國的夏伯渝，兩人分別於2006年和2018年完成壯舉。

穿戴義肢的馬加爾過去除曾在懷特島（Isle of Wight）附近畫船外，也攀登過包括摩洛哥的圖卜卡勒峰（Mount Toubkal），及蘇格蘭的本尼維斯山 (Ben Nevis) 、歐洲的白朗峰（Mont Blanc）等名岳。

由於尼泊爾有禁止雙腿截肢和盲人登山的法律，因此馬加爾多年來一直無法挑戰登頂聖母峰。

殷格里斯當年攀上8849公尺的聖母峰時，這條法律尚未生效；在馬加爾和其他人的施壓下，尼泊爾最高法院於2018年撤銷相關規定。

馬加爾上個月在前往基地營前曾說：「只要你能因時、因地制宜，調整自己的人生，我們可以做任何想做的事，除了天空外，將沒有極限。」

馬加爾在自己網站上以「沒有雙腿、沒有極限」為宣傳口號。

世界10大高峰中，有8座在尼泊爾，每年春天氣候溫暖、通常風勢和緩之際，都會吸引數百名登山者到訪。

政府旅遊局官員寇瑞拉（Bigyan Koirala）表示，今年的登山季，已經有將近450名登山家成功登頂聖母峰。

尼泊爾當局今年發出478張許可給外國登山者，每張登山證費用是1萬1000美元（新台幣33萬7300元）。

由於大多數登山者需要一名嚮導，今年一直持續到6月初的登山季，攀登聖母峰的人料將超過900人，這將寫下紀錄。

今年的登山季，已經有9人魂斷聖母峰。

© 2023 AFP